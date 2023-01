Pinerolo-Sestri Levante, i corsari vogliono tornare a vincere

Anticipo del sabato in Serie D per il Sestri Levnate che domani alle 15 sfida il Pinerolo in trasferta. I corsari sono primi in classifica con sette punti di vantaggio sulla Sanremese che ha chiuso in settimana l'ultimo dei due recuperi con un pareggio. La corsa alla vetta riparte così di nuovo con lo stesso numero di partite e un gap che rimane importante per i rossoblu.

Sabato la sfida Pinerolo-Sestri Levante

Il Sestri prepara così la sfida contro il Pinerolo che arriva dopo i ko con Borgoesia e Sanremese e il pareggio interno con il Legnano, tre gare in cui la squadra di Barillari non ha segnato nemmeno una rete. Il prossimo avversario saranno i piemontesi che sono tredicesimi in cassifica con 24 punti, meno della metà della capolista, e devono fare punti per allontanare la zona playout, ora distante solo una lunghezza. I padroni di casa sono reduci dal successo 2-1 sullo Stresa Vergate che ha messo fine ad un periodo di tre gare senza vittorie con una sconfitta e due pareggi.

All'andata, il 18 settembre scorso, fu dominio del Sestri Levante che vinse 3-1 chiudendo la pratica già nel primo tempo con il 2-0 firmato Cominetti e Cirrincione. Nella ripresa la rete di Marquez per il tris e l'inutile gol della bandiera di Ambrogio.