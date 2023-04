Ligorna, Roselli carica in vista del Pinerolo: "Vogliamo il punto playoff"

Penultima di campionato per il Ligorna, atteso dalla sfida esterna allo Stadio Barbieri contro il Pinerolo. Ai Biancazzurri serve un punto per centrare la matematica qualificazione ai Playoff e cercheranno di ottenerlo sul campo dei piemontesi, attualmente quattordicesimi a un punto dalla zona retrocessione ma reduci da sei punti in quattro partite.

Qui il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Il Pinerolo è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà. Analizzando i risultati è difficile batterli e fanno molti pareggi. Hanno alcuni giocatori di qualità, anche sui calci piazzati, e sono molto fisici difensivamente. Ciò che preoccupa i ragazzi è il campo in erba, una tipologia di campo su cui di solito concediamo qualcosa. La prendo però come una cosa positiva, nel senso che i ragazzi lo sanno e quindi saranno più concentrati. Noi abbiamo il dovere di fare il punto della matematica qualificazione ai Playoff, per evitare di giocarci tutto all’ultima giornata".

Questo il commento sulla condizione della squadra: "Abbiamo sempre qualche problemino davanti ma, a parte i soliti lungodegenti, in linea di massima gli altri stanno abbastanza bene".