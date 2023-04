Pinerolo-Ligorna 0-1: tutta la felicità di Roselli e Saracco

Vittoria e Playoff matematici per il Ligorna. Gli uomini di Mister Roselli espugnano lo Stadio Barbieri contro il Pinerolo e blindano il quinto posto matematico nel Girone A di Serie D.



Questo il commento di Mister Roselli: "Una partita dura come ci aspettavamo. Il Pinerolo si giocava molto, ci ha messo in difficoltà e nel secondo tempo poteva pareggiare. Noi abbiamo fatto la nostra partita su un bellissimo campo in erba. Alla fine è arrivato questo risultato che ci dà la matematica certezza dei Playoff e onestamente è una grande soddisfazione. Ciò che sta succedendo al Ligorna è una cosa molto particolare in quanto i ragazzi hanno festeggiato un anno fa la salvezza, due mesi fa la salvezza di questa stagione e oggi il raggiungimento dei Playoff. Non mi era mai capitato che i ragazzi che alleno festeggiassero tre volte in un anno e mezzo. Io personalmente ho festeggiato solo la salvezza dell'anno scorso ma speriamo di festeggiare tra venti giorni".

Felice anche il presidente Saracco: "Oggi festeggiamo un triennio ricchissimo di soddisfazioni, di tanti sacrifici e tanto lavoro. E il lavoro ripaga sempre. Complimenti Ligorna!"