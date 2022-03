Tomè regala il successo alla Sestrese con il Pietra Ligure

I playout non sono la stagione regolare, e lo dimostra la vittoria della Sestrese sul campo del Pietra Ligure. I genovesi, che nel girone B avevano lottato a lungo per non finire all'ultimo posto, hanno affrontato una squadra che a lungo ha puntato i playoff e alla fine hanno vinto 2-1 in rimonta grazie al giovane bomber Tomè.

I padroni di casa partono fortissimo e al 15' Alfano segna su rigore l'1-0, tre minuti più tardi Rovetta salva la sua porta ed è il momento giusto per farlo perché al 20' la sfida cambia. Il Pietra Ligure resta infatti in dieci per l'espulsione di Genta per fallo da ultimo uomo. La Sestrese sente che è il momento giusto per colpire e lo fa con Zanoli al 26'. Il Pietra risponde al 44' ma Caramello è sfortunato e il suo tentativo si schianta sulla traversa.

Nella ripresa Rovetta salva ancora gli ospiti che però crescono alla distanza approfittando della superiorità numerica. A dieci minuti dal termine Cafferata segna ma l'arbitro annulla, poi Tomè ha la grande occasione ma la spreca calciando alto. L'attacante classe 2004 della Sestrese però si fa perdonare all'88' con un gran gol in acrobazia che regala tre punti d'oro ai verdestellati.