Busalla rimontato dal Pietra Ligure

Squadra in casa Pietra Ligure

Rimane in gola l'urlo di gioia del Busalla che nella quinta giornata dei playout di Eccellenza viene sconfitto dal Pietra Ligure. La squadra del'entroterra genovese resta così a sei punti, a metà classifica e a più tre sulla terzultima posizione.

La cronaca di Pietra Ligure-Busalla 3-2

La gara inizia subito a spron battuto e dopo appena tre minuti gli ospiti passano in vantaggio con Munitoli che segna grazie all'assistenza di Piccardo. Passa un quarto d'ora e il Pietra Ligure pareggia con Insolito, ma nel finale di frazione il Busalla si porta sul 2-1 con Cotelessa pescato perfettamente da Zunino sul secondo palo.

Nella ripresa l'ennesima svolta del match con Ferrando che viene espulso a venti minuti dal termine per doppia ammonizione. Il Pietra Ligure prende coraggio e ne approfitta ribaltando il risultato nel giro di sette minuti. Al 78' il pari è di Alfano, all'85' è ancora Insolito a infilare in rete la palla del 3-2.

Nel prossimo turno il Busalla cercherà il pronto riscatto con il Ventimiglia altra compagine a sette punti in classifica e vincenye oggi sull'Ospedaletti. Per il Pietra Ligure sfida interna con l'Atheltic Albaro secondo in classifica.