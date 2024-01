Pescara-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Zeman e Barilari

Dopo il pari nel derby che è servito per avvicinarsi alla salvezza diretta, ora distante due punti, il Sestri Levante parte per Pescara per sfidare la squadra di Zeman. Il match si annuncia molto difficile, gli abruzzesi infatti sono quinti in classifica e sono reduci dalla vittoria con l'Arezzo che ha chiuso la striscia negativa di tre sconfitte e due pareggi nelle giornate precedenti. Il Sestri invece dopo il ko con il Pontedera sono arrivati il successo esterno con la Lucchese e il pari con l'Entella.

Pescara-Sestri Levante, le probabili formazioni

Barilari ha ampia scelta, solo due i giocatori infortunati, il terzo portiere Raspa e l'attaccante D'Antoni sempre alle prese con il grave infortunio al ginocchio. La rosa grazie al mercato invernale è diventata più lunga, in settimana è arrivato il giovane attaccante Fossati che va a rimpolpare un reparto ora decisamente più competitivo rispetto a inizio stagione. Probabile che Barilari continui sulla via del 4-3-2-1 in cui a centrocampo dovrebbe tornare Parlanti con Sandri e Raggio Garibaldi, anche se non è da escludere l'arretramento di Candiano. In attacco alle spalle di Margiotta l'unico sicuro del posto è Forte, la seconda maglia finirà sulle spalle di uno tra Candiano, Gala e Omoregbe.

Problemi in infermeria invece per Zeman che perde Pellecani, Accornero, Vergani e Dagasso. Ovviamente il modulo sarà il 4-3-3, marchio di fabbrica del boemo con Squizzato tornato in perfetta forma e di nuovo titolare in mezzo al campo.

Pescara (4-3-3) Plizzari, Floriani, Di Pasquale, Brosco, Moruzzi; Franchini, Squaizzato, Aloi; Merola, Vergani, Cangiano

Sestri Levante (4-3-2-1) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Forte, Candiano; Margiotta

Pescara-Sestri Levante in diretta tv e streaming

Il match dell'Adriatico tra Pescara e Sestri Levante sarà trasmesso in diretta tv sul canale 253 di Sky e in streaming su su Now Tv.