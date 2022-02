Pescara-Entella, le probabili formazioni: due assenti per Volpe

Lo sprint playoff entra nel vivo con quattro gare in dieci giorni: l’Entella stasera alle 21 sfida il Pescara in uno scontro diretto importante per rimanere al terzo posto in Serie C, girone B. I chiavaresi hanno vinto quattro delle ultime cinque gare, i padroni di casa sono reduci dal ko con la Reggiana, ma anche loro sono in buona solute con undici punti nell’ultiimo mese.

Per quello che riguarda le formazioni, Volpe deve rinunciare a capitan Paolucci nel cuore del campo, assenza davvero pesante, e a Capello, ancora alle prese con l’infortunio che lo terrà fuori dai gochi per qualche settimana. I dubbi sono princpalmente in attacco dove Lescano potrebbe prendere il posto di Magrassi, mentre Merkaj sembra essere in vantaggio su Morosini. Sulla trequarti conferma in arrivo per Schenetti.

Per il resto l’undici sembra essere fatto con Chiosa e Pellizzer coppia centrale e nel cuore del campo rada a fare il regista con Dessena e Karic ai suoi fianchi.

Pescara-Entella le probabili formazioni

Pescara (3-4-3) Sorrentino, Ierardi, Drudi, Veeroli; Zappella, Pompetti, Pontisso, Rasi; Rauti, Ferrari, Clemenza

Entella (4-3-1-2) Borra, Pavic, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Karic, Rada, Dessena; Schenetti; Lescano, Merkaj.