Pescara-Entella, le probabili formazioni: tre assenze per Gallo

L'Entella sfida in trasferta il Pescara oggi alle 20,45, servono punti per blindare la salvezza diretta con la formazione di Gallo che viaggia a quattro lunghezze di distanza dalla Recanatese sedicesima. I chiavaresi arrivano al match dopo la sconfitta con la Juventus Next Gen, gli abruzzesi invece dopo l'approdo di Cascione in panchina al posto di Zeman hanno battuto il Pontedera per poi perdere contro la capolista, e già promossa, Cesena.

Pescara-Entella, le scelte di Gallo

I liguri si presentano alla sfida senza Garattoni, Casarotto e Embalo, mentre potrebbe farcela Sadiki che ha smaltito l'influenza. Pochi dubbi di formazione per Gallo che ancora deve scegliere se schierare nei tre in difesa Parodi o Portanova. Per il resto confermato il blocco dei titolari con il giovane Di Mario a sinistra e in attacco la coppia Giovannini-Montevago.

Pescara-Entella, le scelte di Cascione

Cascione si affida al 4-3-3 in cui Aloi potrebbe spuntarla sull'ex Meazzi, nonostante qualche problema fisico. Per il resto in attacco il giovane scuola Genoa Accornero con Cuppone e il bomber Merola. In mezzo tutto passa da Squizzato, in difesa la coppia centrale Brosco-Mesik

Pescara-Entella, le probabili formazioni

Pescara (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani, Aloi, Squizzato, Dagasso, Merola, Cuppone, Accornero

Virtus Entella (3-5-2): De Lucia, Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Petermann, Lipani, Corbari, Parodi,Giovannini, Montevago

Pescara-Entella in diretta tv e streaming

Lunedì 8 aprile alle 20,45 la sfida tra Pescara ed Entella sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky e da Now Tv, attivo anche il servizio della App Sky Go.