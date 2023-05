Entella, l'arbitro della prima sfida playoff contro il Pescara

Dopo la rimonta contro il Gubbio, l'Entella è pronta a tornare in campo per la semifinale nazionale dei playoff di Serie C. I chiavaresi sfideranno nella gara di andata il Pescara sabato 27 maggio alle 20,30, mentre il ritorno si giocherà al Comunale mercoledì 31 maggio sempre alle 20,30.

L'arbitro di Pescara-Entella

Oggi sono stati designati gli arbitri per le gare di andata del prossimo turno dei playoff, in Pescara-Entella fischierà Simone Galipò di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Centrone di Molfetta e Giuseppe Lipari di Brescia, il quarto ufficiale sarà Filippo Giaccaglia di Jesi.

Le strade dell'arbitro toscano e dell'Entella si sono già incontrate in questa stagione il 23 dicembre del 2022 nella gara contro la Torres in trasferta vinta dai liguri 1-0 grazie alla rete nel primo tempo di Corbari. Fu una partita in cui l'arbitro dovette spesso pescare dal taschino i cartellini, quattro in totale gli ammoniti a cui si aggiunse l'espulsione di Zamparo nel finale per doppio "giallo".

L'unico precedente con il Pescara è invece del 13 dicembre 2021 con gli abruzzesi che pareggiarono in casa 1-1 contro il Teramo. In carriera Galipò ha fischiato 51 volte in Serie C e in questa stagione ha anche arbitrato la sfida di playoff tra Foggia e Potenza.