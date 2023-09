Sestri Levante, nella tana del Perugia per l'impresa

Il calendario continua a non essere amico del Sestri Levante che domenica alle 18,30 sfida il Perugia, neoretrocesso e una delle candidate alla promozione. Il Grifone ha iniziato faticando il campionato, calarsi nella nuova realtà non è semplice, ma non ha ancora perso ed è ottavo con quattro pareggi e una vittoria ottenuta sul difficile campo della SPAL.

Perugia-Sestri Levante, corsari senza una pedina

Gli uomini di Barilari cercheranno di infliggere la prima sconfitta al blasonato club umbro e per farlo devono trovare il modo di porre fino al digiuno offensivo. I corsari hanno infatti segnato solo due gol in campionato, secondo peggior attacco del torneo. La crescita nelle prestazioni è evidente, ma senza mettere la palla in rete tutto diventa difficile, anche la corsa alla salvezza con il Sestri che attualmente è penultimo a quota 3 punti come la Vis Pesaro.

Servirebbe un centravanti, la società lo sa e sta scandagliando il mercato degli svincolati per trovare l'uomo giusto. Nel frattempo Barilari potrebbe schierare ancora Forte, che nell'ultima gara ha colpito un'incredibile traversa, magari insieme a uno tra Busatto e Toci, centravanti di ruolo che si giocheranno il posto. La buona notizia è che il Sestri potrebbe arrivare alla sfida con il solo D'Antoni out, mentre Andreis potrebbe essere sulla via del recupero.