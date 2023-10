Perugia-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Baldini e Barilari

Il Sestri Levante cerca l'impresa oggi al Curi contro il Perugia nella sesta giornata del campionato di Serie C. I rossoblu, reduci da quattro sconfitte in cinque gare e penultimi in classifica con tre punti, affrontano una squadra che punta la promozione in B e sembra avere le carte in regola per essere protagonista. Non è un caso che il Grifone sia ancora imbattuto anche se vanta solo una sconfitta e quattro pareggi.

Perugia-Sestri Levante, le probabili formazioni

Due assenti per Barilari che non può ancora contare su Andreis e su D'Antoni, fermo ai box per gran parte della stagione dopo il brutto infortunio al ginocchio. Pochi dubbi sugli interpreti per i corsari che dovrebbero presentarsi con buona parte della formazione titolare, in attacco solito dubbio Busatto-Toci con il primo favorito, mentre alle spalle del centravanti Gala e Candiano sembrano essere favoriti sulla concorrenza di Forte.

Baldini, ex di turno, ha pronto il Perugia che schiererà con il 4-3-3 e alcuni elementi che in carriera hanno toccato con mano anche la serie A come Matos in attacco e Angella in difesa. Questi i probabili schieramenti:

Perugia (4-3-3) Adamonis, Mezzoni, Angella, Vuikic, Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Santoro; Matos, Vazquez, Lisi

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Pane, Oliana, Regini, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Troiano; Candiano, Busatto, Gala

Perugia-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida del Curi di oggi alle 18,30 sarà trasmessa da Sky sul canale 255 in tv e anche in streaming attraverso la piattaforma Now Tv in streaming.