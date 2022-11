Perugia-Genoa 1-0, pagelle: Coda-Puscas coppia spenta, Portanova e Gudmundsson ci provano

Quarta partita senza successo per il Genoa che cade a Perugia 1-0 e adesso a pagare per tutti potrebbe essere Blessin. Il tecnico tedesco si gioca la carta delle due punte, ma Puscas e Coda non incidono, così come gli esterni scelti ad inizio gara con il solito Yalcin all'ennesima gara sbagliata. Nella ripresa i cambi Portanova e Gudmundsson sembrano dare una ventata d'aria fresca, ma non basta perché al 74' Olivieri segna il gol vittoria per il Perugia.

Tanti i voti negativi e non solo in attacco. A centrocampo Frendrup non incide e anche Strootman, per una volta sembra in difficoltà. Male la difesa con Dragusin, Bani e Sabelli tutti ben al di sotto del 6 in pagella. Meglio Vogliacco che gioca fuori ruolo e almeno in fase difensiva non va troppo in sofferenza.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.