Perugia-Entella, probabili formazioni: le scelte di Baldini e Gallo

Dopo il rinvio della sfida con il Cesena a causa dell'allerta meteo, riprende la marcia dell'Entella reduce da tre vittorie di fila e pronta alla sfida con il Perugia quarta della classe e unica squadra insieme alla capolista Torres ancora imbattuta nel girone B di Serie C. Il Grifo è reduce dal pareggio con la Recanatese 0-0 arrivato dopo il successo 2-0 sulla Juventus NextGen ed è una delle favorite per la promozione in Serie B.

Perugia-Entella, le scelte di Baldini

Nel Perugia sarà assente Dell'Orco a causa di un infortunio con data di rientro ancora incerta. Migliorano ma vanno a caccia ancora della giusta condizione Santoro, Ricci e Torrasi. In porta va Adamonis, ottimo con la Recanatese, al centro della difesa non ci sono praticamente alternative ad Angella e Vukic, il tridente vedrà Vazquez, in gol con la Juventus NextGen, accompagnato da Matos e Lisi, in vantaggio su Seghetti.

Perugia-Entella, le scelte di Gallo

Buone notizie per Gallo che ha buone possibilità di presentarsi al Curi al gran completo. Meazzi e Zappella potrebbero essere a disposizione dopo aver saltato l'ultima sfida. Da capire però se riusciranno ad essere titolari, altrimenti la formazione potrebbe non varierà rispetto a quella che ha battuto la Fermana. In attacco coppia Santini-Zamparo con alle spalle più Mosti di Disanto o Clemenza. Non cambierà anche la mediana che con Petermann regista e Tascone e Corbari sembra aver trovato l'assetto giusto. Se Zappella non dovesse farcela sarà ancora Parodi a slittare a destra in difesa.

Perugia-Entella, probabili formazioni

Perugia (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Iannoni, Bartolomei, Kouan; Matos, Vazquez, Lisi.

Entella (4-3-1-2): De Lucia, Parodi, Manzi, Bonini, Di Mario; Corbari, Petermann, Tascone; Mosti; Santini, Zamparo.

Perugia-Entella in diretta tv e streaming

La sfida del Curi di luneì alle 20,45 sarà trasmessa in diretta su Sky per gli abbonati al canale numero 253, lo streaming sarà attivo su Now Tv che trasmette tutte le gare di Serie C di questa stagione.