Le scuse di Pellegri dopo l'esultanza: "Sono genoano, ma ho sbagliato"

Dopo la provocazione, le scuse. Finale incandescente allo stadio Luigi Ferraris in occasione di Sampdoria-Torino, in pieno recupero l'ex Genoa Pellegri trova il goal del definitivo 0-2 ed esulta in maniera provocatoria sotto la gradinata Sud. Parapiglia immediato con i compagni granata a difenderlo dalla reazione dei giocatori della Sampdoria, nella rissa viene espulso Amione, uno dei più indiavolati, mentre dalla gradinata Sud piovono gli insulti.

Nel post partita lo stesso giocatore, ai microfoni di Dazn, ha cercato di spegnere la polemica: "Tutti conoscono la mia storia - ha dichiarato - sono nato Genova e tifo Genoa, sono cresciuto nel Grifone. Ho sbagliato e quando uno sbaglia deve avere l'umiltà di chiedere scusa. Sono qui a chiedere scusa alla Sampdoria, ai giocatori della Sampdoria e ai tifosi della Sampdoria. Scusate".

Anche Juric, allenatore del Torino ed ex calciatore e tecnico del Genoa, ha parlato a fine gara condannando il gesto: "Chiedo scusa a nome di tutti noi alla Sampdoria e ai suoi tifosi perché bisogna portare rispetto per l'avversario. Stanno passando un brutto momento, è mancata la maturità, una cosa così non doveva succedere".