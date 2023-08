Sampdoria, tris di ufficialità: Stankovic, Pedrola e Ghilardi

Tris di acquisti per la Sampdoria dopo l'addio di Audero. Nella giornata di venerdì 11 agosto 2023 il club ha ufficializzato il tesseramento di tre giocatori: il portiere Filip Stankovic, il difensore centrale Daniele Ghilardi e l'esterno Estanis Pedrola.

Filip Stankovic, il figlio di Deki è un para-rigori

Filip Stankovic, figlio dell'ex allenatore Dejan, è nato a Roma il 25 febbraio 2022. Arriva dall'Inter in prestito con diritto di opzione e contro-opzione dei nerazzurri, dove è cresciuto calcisticamente facendo tutta la trafila giovanile dal 2014. Negli ultimi due anni ha giocato da titolare in Olanda con la maglia del Volendam. Il primo anno in Eerste Divisie (la Serie B) conquistando la promozione e il secondo anno in Eredivisie (la Serie A) ottenendo la salvezza. Veste la maglia della nazionale under 21 della Serbia e in carriera. Ottimo il dato dei rigori parati in carriera: 9 su 20 tra nazionali giovanili, Primavera e prime squadre.

Estanis Pedrola, 9 goal nell'ultima stagione

Estanis Pedrola è nato a Cambrils, in Spagna, il 24 agosto 2003. Arriva in prestito con obbligo di riscatto. Esterno sinistro che all'occorrenza può agire anche da seconda punta o essere adattato a destra, è entrato nella cantera del Barcellona nel 2019 e ha esordito in prima squadra, in Liga, a gennaio 2022. Nella squadra B dei blaugrana, nella Serie C iberica, ha segnato 9 goal in 28 partite.

Daniele Ghilardi, vice-campione del mondo con l'under 20

Daniele Ghilardi è nato a Lucca il 6 gennaio 2023. Difensore centrale alto 1,89; arriva dal Verona in prestito con obbligo di riscatto. Ha giocato nelle giovanili della Fiorentina e poi in quelle del Verona, lo scorso anno è stato girato dall'Hellas in prestito al Mantova. In Serie C ha collezionato 25 presenze tra campionato, Coppa Italia e playout e ha segnato un goal. Nazionale italiano under 20, agli ultimi Mondiali ha conquistato il secondo posto.