Il Ligorna cala il poker di vittorie e vede i playoff

Il Ligorna torna vittorioso dalla trasferta in Valle d’Aosta contro il PDHAE. In svantaggio al termine del primo tempo, nel secondo i Biancazzurri di Mister Lunardon la ribaltano con la rete di Rimondo e di Miracoli. Tre punti pesanti in chiave Playoff quelli conquistati in Serie D dai genovesi. I genovesi salgono così a 58 punti e agganciano il Ticino al quinto posto, l'ultimo che vale i playoff promozione, ma nel mirino ci sono anche Varese e Bra a 60 e 59.

La partita comincia con una fase di studio che dura venti minuti, dopo i quali i padroni di casa si fanno pericolosi a tu per tu con Corci, il quale sventa il pericolo e salva la porta biancazzurra. Al 29' ancora Pont Donnaz con il bolide di Argento su assist di tacco di Torromino, ma Corci si fa trovare ancora pronto con una gran parata e le reti rimangono inviolate. Al 40' ci provano i padroni di casa da fuori con Marcaletti ma l’estremo difensore biancazzurro si allunga alla sua destra e blocca, ma è solo il preludio del goal. Dopo due minuti infatti i Rossoblù trovano la rete del vantaggio con la sassata da fuori di Nacci che prima sbatte sul palo e poi buca la porta ligornina. Ancora Doratiotto nel recupero ma la sua conclusione dal cuore dell’area termina sul fondo. Si va così al riposo sull’1-0.

Si rientra in campo ed è tutto un altro Ligorna. Al 50' gli ospiti si rendono pericolosissimi in mischia nell’area valdostana ma non bucano e il risultato rimane invariato, ma solo per altri tre minuti. Al 53' i Biancazzurri trovano infatti il pari con Rimondo: grande azione corale da parte dei ligornini con l’esterno ponentino che rimane freddo in area e buca Piazzolla di giustezza, regalando così il pari ai suoi. Al 58' è Miracoli a provarci di testa su assist di Dellepiane ma la sua incornata viene bloccata dal portiere. Due minuti più tardi gran giocata di Cattaneo sulla destra e tocco di mano in area valdostana, con conseguente penalty. Si occupa della battuta il bomber ligornino, Luca Miracoli, il quale trasforma e regala il vantaggio ai Biancazzurri. Al 67' trattenuta da parte di Maugeri, che viene così espulso per doppio giallo, con il PDHAE che rimane così in dieci uomini. Al 75' i valdostani rimangono addirittura in nove uomini per l’espulsione di Marcaletti per colpo ai danni di Dellepiane nell’area dei Biancazzurri. Il ritmo si abbassa così fino a tre dalla fine, quando è Licco a provarci di collo ma il portiere respinge. Questa è l’ultima occasione di questa sfida di Serie D: gioco partita e incontro al Ligorna.

PDHAE vs LIGORNA 1-2 (1-0)

RETI: 42' Nacci, 53' Rimondo, 60' Miracoli (rig)

PDHAE: Piazzolla, Marcaletti, Maugeri, Nacci (88' Rrapaj), Torromino, Doratiotto, Argento (78' Blejdea), Sassi (93' Cancellieri), Florio (72' Challancin), Grieco (81' Cosentini), Mendez. A disposizione: Siamatas, Rumoro, Vitale, Mazzola. Mister: Podestà.

LIGORNA: Corci, Danovaro, Squarzoni (57' Manuzzi), Scannapieco, Miracoli, Cattaneo, Rimondo (83' Tancredi), Dellepiane, Licco (88' Traverso), Manno (52' Daniello), Tassotti. A disposizione: Sanfilippo, Botta, Mangiaracina, Arbocò, Gomes. Mister: Lunardon.

ESPULSI: 67' Maugeri, 75' Marcaletti

ARBITRO: D’Andria di Nocera