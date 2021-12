Pazzini ringrazia i tifosi della Samp per l'accoglienza: "Brividi"

I tifosi blucerchiati non hanno dimenticato Giampaolo Pazzini e hanno riservato un'accoglienza speciale al bomber che oggi ricopre il ruolo di opinionista per Dazn.

Pazzini era al Luigi Ferraris per commentare il derby della Lanterna (qui l'articolo e il video con gli highlights) ed è stato accolto con grande entusiasmo dalla Gradinata Sud che gli ha dedicato lo storico coro "Ohi, ohi, ohi... dai Pazzini segna per noi".

L'ex attaccante blucerchiato ha salutato i tifosi dal rettangolo verde e ha poi voluto ringraziarli attraverso i propri social pubblicando il video del coro: "Tornare qui dopo così tanti anni anche se in una 'nuova veste' - ha scritto Pazzini - e ricevere ancora un'accoglienza del genere, mi ha davvero emozionato. Brividi, grazie"

Giampaolo Pazzini ha segnato 48 goal in 87 partite tra il 2009 e il 2011 con la maglia della Sampdoria tra Serie A (36 goal in 75 partite), Coppa Italia (7 gare e 7 goal) e gare di Champions ed Europa League (5 gol in 5 match). In tandem con Cassano trascinò i blucerchiati fino alla finale di Coppa Italia del 2009 (persa ai rigori contro la Lazio) e alla qualificazione in Champions League nella stagione successiva.