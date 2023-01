Baiardo femminile travolto dal Pavia Academy, Lavagetto: "Loro troppo forti"

Finisce con la sconfitta 5-1 la prima giornata del 2023 per il Baiardo femminile in serie C. Le genovesi vengono travolte da un Pavia Academy in splendida forma e trascinato da Codecà che segna le prime tre reti, tra cui le due nella prima frazione che portano sul doppio vantaggio le padrone di casa. Nella ripresa la solita rete di bomber Calcagno non cambia l'inerzia della gara con il Pavia che chiude i conti nel finale con la terza rete di Codecà e quelle di Accoliti e Avallone. La sconfitta non incide troppo sull'ottima classifica del Baiardo che al primo campionato di Serie C della sua storia mantiene l'ottavo posto a più 3 sulla zona playout.

Dopo la gara ha parlato il DS Luca Lavagetto: "Abbiamo affrontato una squadra davvero forte, patendo non poco il campo in erba. Noi non abbiamo disputato una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Ad inizio ripresa ci siamo presentati in campo con un piglio migliore, accorciando le distanze con un rigore di Calcagno da lei stessa procurato. Peccato per il risultato, ma loro sono davvero forti".