Pasqua blucerchiata, dopo due anni 'a distanza' la Samp torna al Gaslini

Dopo due anni 'a distanza' causa covid anche la tradizionale Pasqua al Gaslini della Sampdoria è tornata in presenza.

La delegazione blucerchiata composta dal presidente Marco Lanna e da calciatori e calciatrici (i capitani Fabio Quagliarella e Stefania Tarenzi, e poi Manolo Gabbiadini e Giorgia Spinelli) ha fatto visita all'ospedale pediatrico genovese consegnando decine di doni ai piccoli ospiti dei reparti. Ad accoglierla il direttore generale Renato Botti, felice di poter dare a nome del Gaslini un caloroso bentornati.

Le 'visite' dei calciatori blucerchiati non erano comunque mancate anche nel biennio di covid: nel 2020 la società aveva inviato 300 uova di Pasqua all'ospedale, a gennaio 2021 in occasione dell'Epifania era stato utilizzato un robot con un tablet al posto della testa per portare doni e un saluto ai piccoli pazienti, nel 2021 invece una delegazione di bambini era stata ricevuta al campo di allenamento a Bogliasco dove i calciatori avevano consegnato i doni da portare poi all'interno dell'ospedale.