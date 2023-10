Serie C, date e orari di Entella e Sestri Levante fino a fine anno

Continua il campionato di Serie C con l'Entella che domenica sarà di scena contro la Fermana e il Sestri Levante che poche ore dopo sfiderà la Carrarese. I chiavaresi dopo due vittorie di fila sono usciti dalla zona retrocessione e sperano di continuare la propria striscia positiva per risalire la classifica, per i corsari il durissimo calendario è stato un fattore non da poco, per questo al momento sono penultimi con 5 punti, ma anche loro sono in crescita con due pareggi importanti di fila nelle ultime due giornate contro Juventus NextGen e Cesena. Oggi è stato reso noto il calendario di tutte le partite di Serie C fino a fine novembre, ecco le sfide delle due società del Tigullio

Il calendario dell'Entella fino a fine 2023

Queste le date e gli orari dei match dell'Entella:

ENTELLA-TORRES

Domenica 5 novembre ore 14.00

LUCCHESE-ENTELLA

Lunedì 13 novembre ore 20.45

ENTELLA-JUVENTUS

Domenica 19 novembre ore 16.15

PONTEDERA-ENTELLA

Sabato 25 novembre ore 20.45

ENTELLA-PESCARA

Sabato 2 dicembre ore 16.15

SPAL-ENTELLA

Sabato 9 dicembre ore 18.30

ENTELLA-RIMINI

Sabato 16 dicembre ore 16.15

RECANATESE-ENTELLA

Sabato 23 dicembre ore 18.30

Il calendario del Sestri Levante fino a fine 2023

Questi invece quelli delle partite del Sestri Levante da inizio novembre fino a fine dicembre

RECANATESE-SESTRI LEVANTE

Lunedì 6 novembre ore 20.45

SESTRI LEVANTE-FERMANA

Domenica 12 novembre ore 18.30

GUBBIO-SESTRI LEVANTE

Sabato 18 novembre ore 14.00

SESTRI LEVANTE-OLBIA

Domenica 26 novembre ore 14.00

PINETO-SESTRI LEVANTE

Domenica 3 dicembre ore 14.00

SESTRI LEVANTE-ANCONA

Domenica 10 dicembre ore 14.00

VIS PESARO-SESTRI LEVANTE

Domenica 17 dicembre ore 16.15

SESTRI LEVANTE-AREZZO

Sabato 23 dicembre ore 18.30