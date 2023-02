Sampdoria Women, con il Parma è match salvezza: le probabili formazioni

Penultimo turno di regular season in serie A femminile e domenica alle 12,30 ci sono in ballo punti pesanti, la Sampdoria Women infatti sfida il Parma nella gara tra le due ultime della classe, già sicure di partecipare ai playout salvezza.

Le blucerchiate arrivano al match dopo l'incredibile rimonta sfiorata in Coppa Italia contro l'Inter, ma in campionato proprio non riescono a sbloccarsi, sono nove le sconfitte di fila prima del match con gli emiliani che invece sono riusciti a rialzare la testa con una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate. Entrambe le formazioni arrivano alla partita a quota 10 in classifica e chi vince può riprendere Sassuolo e Como a 11.

Le probabili formazioni di Parma Women-Sampdoria Women

PARMA (4-3-3): Capelletti; Heroum, Cox, Jelencic, Marchao; Farrelly, Bardin, Arcangeli; Cambiaghi, Lazaro, Martinovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Odden; Oliviero, Pettenuzzo, Pisani Giordano; Cuschieri, Re, Fallico, Prugna; Tarenzi, Bonfantini.

Parma Women-Sampdoria Women in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da Tim Vision che detiene i diritti per tutte le sfide della Serie A femminile, le telecamere si accenderanno proprio in conocmitanza con il fischio d'inizio delle 12,30.