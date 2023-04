Sampdoria Women, contro il Parma ultima chiamata per la salvezza

Novanta minuti di fuoco e decisivi per la Sampdoria Women che sfida il Parma nella prossima giornata della poule salvezza in Serie A femmile. Le blucerchiate reduci dal pareggio con il Como che ha interrotto a lunghissima striscia di sconfitte consecutive sono ultime a 11 punti, le miliane sono invece penultime a quote 13. Il match è vitale per entrambe visto che l'utima casella fa retrocedere direttamente in B e la penultima concede invece la possibilità di giocare il playout contro una formazione cadetta, per essere salvi bisognerebe arrivare terzultimi con il Como che ad oggi è a quota 15.

Tre punti obbligatori quindi per la squadra di Mango che arriva al match come al solito incerottata, ma pronta alla lotta contro un Parma che non se la passa di certo bene. Le ducali infatti hanno sempre perso nella poule salvezza: 4-1 con Pomigliano, 1-0 con il Sassuolo e 1-0 con il Como. La Sampdoria ha l'obbligo di provare a tornare a quella vittoria che manca in campionato addirittura dal 18 settembre, terza giornata della stagione regolare.

Parma Women-Sampdoria Women in diretta streaming

Il match si giocherà come detto domenica 16 aprile alle 12,30 e sarà trasmessa in diretta streaming da Tim Vision che detiene i diritti di tutte le gare dal campionato di Serie A femminile.