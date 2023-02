La Sampdoria Women cade anche a Parma

Squadra in casa

Decima sconfitta di fila per la Sampdoria Women che questa volta cade 3-1 contro il Parma in trasferta nella gara tre le ultime della classe. La crisi infinita continua e le blucerchiate, a meno di risultati clamorosi, si presenteranno ai playout da fanalino di coda.

Parma Women-Sampdoria 3-1, i gol e la cronaca

La partita salvezza parte subito male per le ospiti che dopo appena 12 minuti sono già sotto: Lazaro ben imbeccata da Corbin infila l'1-0. Passano tre minuti e Tampieri è brava a fermare il tenativo di Corbin, metre al 22' arriva la prima occasione blucerchiata con Re he spara da fuori ma Capelletti è attenta, brava anche subito dopo sul colpo di testa di Tarenzi. Al 35' raddoppia il Parma con la conclusione da lontano di Farrelly che non lascia scampo a Tampieri.

La sfida si chiude a inizio ripresa quando ancora Lazaro sigla la doppietta personale a tu per tu con il portiere avversario. La Sampdoria è nel baratro e non riesce a rispondere fino a sette minuti dal termine quando trova con Bonfatini la rete che accorcia le distanze ma che non cambia il risultato dell'ennesima domenica amara delle blucerchiate.

Parma Women-Sampdoria Women 3-1, il tabellino

Marcatori: 12′ e 3′ st Lázaro, 35′ Farrelly, 38′ st Bonfantini

PARMA (4-3-2-1) – 1. Alessia Capelletti (Cap.); 28. Giorgia Arrigoni (32′ st 7. Ana Jewel Williams), 11. Nora Heroum (V. Cap.), 14. Ana Jelen?i?, 27. Erika Santoro; 71. Niamh Farrelly, 73. Danielle Cox (25′ st 19. Margrét Árnadóttir), 4. Bianca Giulia Bardin; 30. Nicole Arcangeli (25′ st 9. Valeria Pirone), 29. Paloma Lázaro Torres Del Molino (12′ st 20. Liucija Vaitukaityt?); 3. Mia Elizabeth Corbin (12′ st 36. Michela Cambiaghi). Allenatore: Domenico Panico

A disposizione: 12. Gloria Ciccioli; 6. Alice Pauline Benoit, 24. Melania Martinovic, 44. Margherita Brscic

SAMPDORIA (4-3-3) – 1. Amanda Tampieri; 67. Michela Giordano (7′ st 2. Vanessa Panzeri), 44. Tecla Pettenuzzo, 23. Elena Pisani (19′ st14. Aurora De Rita), 22. Elisabetta Oliviero; 37. Cecilia Prugna, 21. Cecilia Re (V. Cap., 33′ st 7. Dominika Conc), 40. Bianca Fallico; 8. Rachel Cuschieri (19′ st 20. Alice Regazzoli), 27. Stefania Tarenzi (Cap., 7′ st 19. Lineth Cedeno), 4. Agnese Bonfantini. Allenatore: Antonio Cincotta

A disposizione: 12. Kirvil Odden, 77. Francesca Fabiano; 9. Giada Lopez, 15. Elena Battistini

Arbitro: Sig. Mario Perri della Sezione A.I.A. di Roma 1

Assistenti: Sig. Fabio Mattia Festa di Avellino e Sig. Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2

Quarto Ufficiale: Sig. Emanuele Velocci di Frosinone

Ammonite: Cox, Pirone, Capelletti; Pettenuzzo

Spettatori: 312 (di cui 47 paganti) per un incasso di 235 euro

Recupero: 1’+4’