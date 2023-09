Parma-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Pecchia e Pirlo

Momento complicato per la Sampdoria, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cittadella. Domenica 24 settembre 2023 alle ore 16:15 la formazione di Pirlo sfiderà il Parma capolista al Tardini, match valido per la sesta giornata di Serie B. Una gara non semplice contro i Ducali, imbattuti e primi in classifica con 13 punti conquistati, anche se finora i blucerchiati in trasferta si sono fatti valere (vittoria a Terni e pareggio a Cremona). Sono in casa le noti dolenti con tre sconfitte su tre che hanno relegato la squadra nei bassifondi della classifica. Le scelte dei due allenatori.

Parma-Sampdoria, le scelte di Pecchia

La formazione di Pecchia arriva dal roboante 5-0 rifilato al Catanzaro. A livello di formazione qualche leggera variazione rispetto agli undici dell'ultimo turno. Chichizola in porta, in difesa rientra Osorio per fare coppia con Circati mentre sugli esterni ci saranno Coulibaly e Zagaritis, quest'ultimo in vantaggio su Di Chiara. A centrocampo Estevez e Bernabé (favorito rispetto a Hernani). In attacco Bonny in pole rispetto a Colak, supportato da Man, Sohm e Benedyczak, incalzato però da Partipilo, a segno nell'ultima gara da subentrante.

Parma-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Stankovic in porta e consueta linea a quattro con possibili novità. Giordano ha nuovamente deluso, possibile esordio dal primo minuto per Barreca, con Stojanovic sull'altra corsia bassa. Al centro Murru e Ghilardi, anche se scalpita Facundo Gonzalez. Da verificare le condizioni di Depaoli, acciaccato anche contro il Cittadella ma uno dei migliori in questo avvio di stagione, a centrocampo non ha convinto del tutto Kasami, possibile chance per Vieira con Verre e Ricci. In attacco ancora non al meglio Esposito, conferma per La Gumina (a segno nell'ultimo turno) con Pedrola e Borini.

Parma-Sampdoria, le probabili formazioni

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Zagaritis, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Barreca, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Verre, Ricci, Vieira; Depaoli, Borini, Pedrola. All. Pirlo.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d'inizio: domenica 24 settembre 2023, ore 16:15.

Dove vedere Parma-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.