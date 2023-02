Parma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Pecchia e Gilardino

Scatta la missione Parma per il Genoa. Al Tardini si affrontano due squadre che hanno una gran voglia di tornare in Serie A con i rossoblu che sembrano essere più vicini rispetto ai ducali all'obbietivo. Gilardino prova a conquistare l'ottavo risultato utile consecutivo in Serie B per tenersi stretto iil secondo posto conquistato grazie al pari interno con il Pisa, piccolo stop dopo quattro successi in fila.

Più difficile la situazione in casa Parma con la squadra che non riesce a ingranare e ad oggi con 30 punti è fuori dalla zona playoff. Il periodo degli emiliani non è per niente positivo, nelle ultime ciinque gare è arrivato solo un successo, con il Perugia iin casa, per il resto tre sconfitte e un pareggio. Nemmeno il Tardini è più un fortino con tre sconfitte nelle ultime quattro gare giocate in casa dal Parma.

Parma-Genoa: le scelte di Pecchia

Gli emiliani affronteranno il Grifone con la difesa in piena emergenza e il dubbio, proprio nella retroguardia, se poter o no utilizzare Osorio. Il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo ma è ancora in dubbio. Non ci sarà Buffon, al suo posto l'ex Spezia Chichizola mentre potrebbe partire titolare il nuovo acquisto Zanimacchia alle spalle di Inglese nel terzetto con Vazquez e l'ex di turno Ansaldi. In mediana occhi tutti sul talentino Bernabè, uno dei giovaniemergenti più interessanti dell'intera cadetteria.

Parma-Genoa: le scelte di Gilardino

Rispetto all'ultima gara Gilardino è pronto a cambiare il suo Grifone, più qualità e meno quantità sembra essere questa la scelta del tecnico rossoblu. Possibile quindi l'inserimento in attacco di Gudmundsson e Aramu dietro a Coda, centravanti che questa volta dovrebbe mandare in pancina Puscas. A destra nel 3-4-1-2 torna Sabelli dopo la squalifica dell'ultimo turno, in mediana probabile la coppia Frendrup-Strootman, confermata la difesa con Vogliacco, Bani e Dragusin.

Parma-Genoa: le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Bernabé, Juric; Zanimacchina, Vazquez, Ansaldi; Inglese.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Sabelli, Strootman, Frendrup, Criscito; Gudmundsson, Aramu, Coda.

Parma-Genoa in diretta tv e streaming

La sfida del Tardiio di domenica alle 16,15 tra Parma e Genoa sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, via app e sito ufficiale e con le stesse modalità su Helbiz Live. In tv il match sarà invece trasmesso su Sky al canale 251.