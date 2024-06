Praese, scelto il nuovo allenatore

Dopo il terzo posto in classifica conquistato nell'ultimo torneo di Promozione, la Praese inizia a guardare il futuro con una nuova guida tecnica. L'ambiziosa formazione genovese ha annunciato con una nota ufficiale la scelta del nuovo allenatore: In data odierna con somma soddisfazione dei vertici Praese rappresentati dal Presidente Claudio Sciotto e dal DG Francesco Nodari è stato presentato il nuovo Mister che guiderà la Praese per la stagione 2024/25.

Parliamo di un grande tecnico che ha maturato esperienze significative anche in serie D ed Eccellenza scelto per affrontare il Campionato secondo le giuste ambizioni.



Il tecnico ha dichiarato: "Sono orgoglioso e motivato nel pormi alla guida di una squadra importante come la Praese ; ho aderito con entusiasmo a questo progetto perché c'è molta motivazione e voglia di fare bene"

Ringraziamo la Società San Cipriano per la pubblicazione.