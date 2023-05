Pallanuoto, il Quinto si inchina al Savona: martedì ad Albaro gara 2

Va alla Rari Nantes Savona gara 1 dei play off per il 5°/8° posto del campionato di serie A1. Alla “Zanelli” i padroni di casa si impongono 15-9 sull’Iren Genova Quinto, passivo che ha preso tali fattezze solo nel quarto e ultimo periodo, con Gitto e compagni che sino a quel momento erano riusciti a rimanere in scia. Appuntamento per gara 2 martedì, alle 20,30, alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro.

“Devo fare i complimenti ai miei ragazzi – commenta il tecnico Luca Bittarello – Abbiamo dato il cento per cento e questa è una delle note positive della giornata. Non abbiamo disputato una brutta gara, la abbiamo impostata bene ma non siamo riusciti ad adeguarci al metro di arbitraggio, piuttosto severo nonostante giocassimo a zona. Nell’ultimo tempo, poi, il carico di falli e il dispendio energetico delle prime tre frazioni si sono fatti sentire e la gara è scivolata verso il punteggio definitivo. Dobbiamo fare tesoro di quello che non è andato, archiviare questa partita e riprovarci martedì”.

RN SAVONA-IREN GENOVA QUINTO 15-9

RN SAVONA: G. Nicosia, N. Rocchi, A. Patchaliev 2, P. Giovanetti, F. Panerai 1, V. Rizzo 1, A. Caldieri 3, L. Bruni, E. Campopiano 3, M. Guidi 1, B. Durdic 3, G. Lanzoni 1, N. Da Rold. All. Angelini

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa 2, G. Molina Rios 1, R. Ravina 3, A. Fracas, A. Nora, N. Figari 2, P. Mijuskovic, M. Gitto, A. Massa, Valle. All. Bittarello

Arbitri: Pinato e Piano

Note: Parziali: 3-2 3-3 3-2 6-2 Usciti per limite di falli Massa (Quinto) nel netro, Caldieri e Panerai (Savona), Gitto, Mijuskovic, Fracas, Figari e Gambacciani (Quinto) nel quarto tempo. Nel terzo tempo, al minuto 3’32”, espulso per proteste il tecnico del Savona Angelini. Nel quarto tempo, al minuto 2’41, espulso per proteste anche il tecnico del Quinto Bittarello. Superiorità numeriche: Savona 13/22 e Quinto 7/12. Spettatori 200 circa