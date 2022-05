Pallanuoto, la Pro Recco è campione d'Italia

La piscina di Punta Sant'Anna gremita in ogni ordine di posto è il teatro colorato e festante del trenquattresimo Scudetto della Pro Recco. I liguri battono Brescia 5-2. nela terza e decisiva sfida della finalissima e si riprendono il titolo perso la scorsa stagione proprio contro i lombardi.

La Cronaca di Pro Recco-Brescia

La sfida parte subito bene per la Pro Recco che dopo un minuto e quarantasette secondo va in vantaggio grazie al rigore trasformato da Ivovic. I liguri poi vengono salvati da Del Lungo che ferma Alesiani sulla linea.

Tensione altissima e attacchi opachi, i primi due quarti non sono di certo spettacolari anche perché le difese sono perfette perfino in inferiorità numeriche, quando si arriva all'intervallo sono zero i gol sulle sette azioni a uomo in più delle due squadre. A metà seconda frazione è ancora Alesiani e rischiare il colpo grosso ma la sua conclusione si ferma sulla traversa.

Non cambia il copione dopo l'intervallo con la fatica che inizia anche a farsi senire e le porte che rimangono blindate. La Pro Recco però nel finale riesce a scardinare quella del Brescia per il 2-0 che arriva grazie ad Echenique in superiorità numerica-

E'il colpo del ko per Brescia che nel quarto parziale captiola sotto i colpi di Zelenki e del grande ex Presciutti, intervallati dalla rete di Renzuto Iodice. Nel finale c'è ancora tempo per il sigillo di Di Fulvio che mette in cassaforte lo Scudetto della Pro Recco, per il rigore trasformato da Di Somma.