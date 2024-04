Pallanuoto, la Pro Recco abdica al trono della Coppa Italia dopo oltre un decennio

Questa volta ha vinto Brescia ed è un'impresa storica quella dei lombardi, sono infatti loro a sollevare la Coppa Italia a Genova dove si sono concluse oggi le Final Eight.

Alle Piscine di Albaro la Pro Recco si arrende ai rigori perdendo la finalissima per la prima volta dopo undici anni di vittorie della competizione consecutive. La diciannovesima Coppa Italia della storia non va in bacheca perché la Pro perde ai rigori una sfida in cui Brescia riesce sempre a mettere in difficoltà la formazione ligure costretto quasi sempre ad inseguire.

I tempi regolamentari della gara finisce 10-10 con Balzarini che a oltre tre minuti del termine pareggia uno dei primi sorpassi della Pro Recco firmato da Cannella in controfuga. La lotta prosegue in vasca ma nessuno riesce più a infrangere la difesa avversaria, così la sirena dell'ultimo quarto decreta i rigori. Se ne tirano in tutto 12, undici sono perfetti ma al dodicesimo Fondelli viene ipnotizzato da Tesanovic che regala la Coppa Italia a Brescia con il punteggio finale di 16-15.

Pro Recco-Brescia, il tabellino della Finale di Coppa Italia

AN BRESCIA-PRO RECCO 16-15 dtr (10-10)



AN BRESCIA: Tesanovic, Del Basso 1, Dolce, F. Faraglia 3, Lazic, Gianazza 1, Renzuto Iodice, Guerrato, Alesiani 2, Balzarini 2, Irving 1, Gitto, Massenza Milani. All. Bovo

PRO RECCO: Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki 2, Cannella 3, Younger 1, Fondelli 2 (2 rig.), Presciutti 1, Echenique, Condemi, Kakaris, Iocchi Gratta, Hallock, Negri, Rossi. All. Sukno



Arbitri: Colombo e Schiavo



Note: parziali 3-3, 3-2, 2-2, 2-3. Tempi regolari terminati 10-10. Espulso per gioco violento Gitto (B) a 2’02” del primo tempo. Uscito per limite di falli Guerrato (B) a 1’44” del quarto tempo. Superiorità numeriche: AN Brescia 8/10 e Pro Recco 6/13 + 3 rigori di cui uno fallito da Zalanki che colpisce il palo 2’02” del primo tempo. Negri (R) subentra a Del Lungo nel quarto tempo e poi si alternano anche durante i rigori. Espulso Pastorino (team manager Pro Recco) a 4’45” del terzo tempo. Ammonito Bovo (tecnico AN Brescia) a 3’27” del quarto tempo. Spettatori: 1000 circa.

Sequenza dei rigori: Irving (B) gol, Fondelli (R) gol, Faraglia gol, Zalanki gol, Dolce gol, Younger gol, Balzarini gol, Condemi gol, Del Basso gol, Di Fulvio gol, Irving gol, Fondelli parato da Tesanovic.