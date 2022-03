Pallanuoto, a Genova la Final Eight di Coppa Italia: date e orari delle partite

Saranno le Piscine di Albaro ad ospitare dall'11 al 13 marzo le gare che assegneranno la Coppa Italia di pallanuoto maschile. A giocarsi il primo trofeo Nazionale della stagione saranno in totale otto squadre con partite secche dai quarti di finale fino alla finalissima. Favorita d'obbligo è la Pro Recco, campione d'Europa in carica, e il pronostico racconta di una possibile nuova sfida con Brescia per l'assegnazione del trofeo. I lombardi l'anno scorso hanno vinto lo Scidetto e proveranno una nuovo sgambetto alla corazzata di Sukno.

Il Quinto, società organizzatrice della manifestazione, affronterà subito il Telimar, mentre l'altra ligure, il Savona, se la vedrà con Anzio. Di seguito il programma con date e orari di tutte le partite

Venerdì 11 marzo:

ore 14:30, Quarto di finale 1: Brescia - Ortigia;

ore 16:30, Quarto di finale 2: Pro Recco - Trieste;

ore 18:30, Quarto di finale 3: Savona - Anzio;

ore 20:30, Quarto di finale 4: Telimar - Quinto.

Sabato 12 marzo:

ore 18:30, Semifinale 1: Vincente quarto 1 contro Vincente quarto 4;

ore 20:30, Semifinale 2: Vincente quarto 2 contro Vincente quarto 3.

Domenica 13 marzo:

ore 17:00, Finale 3/4 posto;

ore 20:30, Finale 1/2 posto.