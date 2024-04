Pallanuoto, dove vedere la Final Eight di Coppa Italia di Genova

Quasi tutto pronto alle Piscine di Albaro per la Final Eight di Coppa Italia di Pallanuoto. Le sfide che valgono il trofeo si svolgeranno nel capoluogo ligure da venerdì 12 a domenica 14 aprile con l'organizzazione dello Sporting Club Quinto. I padroni di casa saranno in vasca insieme ad altre due liguri, il Savona, e soprattutto la Pro Recco, grande favorita della vigilia e capace di alzare la Coppa 17 volte nella sua storia con dieci successi di fila dal 2013 al 2023.

Dove vedere la Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto in diretta tv e streaming

Sarà un grande show, con tutte le migliori squadre del Paese, oltre alle liguri ci saranno Posillipo, Salerno, Ortigia e Brescia, a sfidarsi in incontri diretti dai quarti fino alle finali. Ampia sarà anche la copertura in tv e in streaming per poter permettere a tutti i tifosi di seguire le partite, ecco il quadro completo

Venerdì 12 Aprile

1 – Pro Recco vs Posillipo ore 14:00 (Waterpolo Channel);

2 – Savona vs Salerno ore 16:00 (Waterpolo Channel);

3 – Ortigia vs Quinto ore 18:00 (Waterpolo Channel);

4 – Brescia vs Trieste ore 20:00 (Waterpolo Channel).

Sabato 13 Aprile

5°-8° posto: Perdente quarto 1 vs Perdente quarto 2 ore 13:45 (scquinto.com);

5°-8° posto: Perdente quarto 3 vs Perdente quarto 4 ore 15:45 (scquinto.com);

1°-4° posto – Vincente quarto 1 vs Vincente quarto 2 ore 17:45 (Rai Sport);

1°-4° posto – Vincente quarto 3 vs Vincente quarto 4 ore 19:45 (Rai Sport).

Domenica 14 Aprile

Finale 7°-8° posto ore 9:45 (scquinto.com);

Finale 5°-6° posto ore 11:45 (scquinto.com);

Finale 3°-4° posto ore 13:45 (Waterpolo Channel);

Finale 1°-2° posto ore 15:45 (Rai Sport).