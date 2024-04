Palermo-Sampdoria, probabili formazioni: volata playoff, Pirlo cerca la quinta vittoria consecutiva

Dopo il poker di successi contro FeralpiSalò, Ascoli, Bari e Ternana la Sampdoria lancia la volata playoff e si prepara alla super sfida contro il Palermo, in programma sabato 6 aprile 2024 allo stadio Renzo Barbera. Blucerchiati settimi in classifica con 43 punti, rosanero subito sopra a 49 ma con un trend molto negativo. Quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque, ruolino di marcia che è costato l'esonero a Corini, sostituito in panchina da Mignani. Le scelte dei due allenatori e le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria.

Palermo-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Out i soliti Benedetti, Conti, Ricci ed Esposito, lavoro individuale negli ultimi allenamenti anche per Murru e Piccini, che dovrebbero comunque recuperare ed essere disponibili per il match. Tra i pali ci sarà Stankovic, difesa a tre con il rientro di Facundo Gonzalez a completare il reparto con Ghilardi e Leoni. A centrocampo Kasami, Yepes e Darboe mentre sulle fasce Stojanovic insidia Depaoli e Barreca sembra sicuro del posto perché Giordano sembra ormai molto indietro nelle gerarchie. Davanti il 'cigno' De Luca, reduce dalla tripletta alla Ternana, con Borini che potrebbe fare da spalla e tornare titolare. Le alternative sono Verre e Alvarez.

Palermo-Sampdoria, le scelte di Mignani

Come detto, il Palermo ha appena cambiato allenatore. Michele Mignani è una vecchia conoscenza blucerchiata perché è genovese ed è cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, è un campione d'Italia della stagione 1990-91 perché proprio in quella storica stagione esordì in un Lecce-Sampdoria terminato 1-0. A livello di formazione mancheranno gli squalificati Gomes e Coulibaly, il modulo potrebbe essere il 4-3-1-2. In porta Pigliacelli, difesa con Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni e Lund. In mezzo al campo Segre, Stulac e Vasic, in attacco Di Francesco, Di Mariano e Brunori.

Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni

Palermo (4-3-1-2): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Stulac e Vasic; Di Francesco; Di Mariano, Brunori. All. Mignani.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Darboe, Yepes, Barreca; Borini, De Luca. All. Pirlo.

Arbitro: Giua di Olbia.

Calcio d'inizio: sabato 6 aprile, ore 16:15.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.

