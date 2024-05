Palermo-Sampdoria: trasferta aperta solo ai tesserati

Dopo la trasferta vietata a Catanzaro in occasione dell'ultima giornata arriva una nuova limitazione per i tifosi blucerchiati. Palermo-Sampdoria, match valido per il primo turno dei playoff in programma allo stadio "Barbera" con calcio d'inizio venerdì 17 maggio alle ore 20.30, sarà aperto solo ai residenti in Liguria possessori della Sampcard. I tagliandi costano 20 euro e sono incedibili.

Nel frattempo prosegue la marcia di avvicinamento della truppa di Pirlo: martedì 14 maggio c'è stato un allenamento pomeridiano e la buona notizia è che hanno partecipato anche Benedetti e Darboe, che sembrano recuperati. Lavoro personalizzato, invece, per Murru e Pedrola, quest'ultimo sicuramente fuori dai giochi per gli spareggi promozione. Mercoledì 15 maggio allenamento mattutino a Bogliasco.

I blucerchiati per qualificarsi dovranno vincere in trasferta, con il 'bonus' degli eventuali supplementari. In caso di parità al novantesimo, infatti, si giocheranno i trenta minuti aggiuntivi, in caso di ulteriore parità sarà però il Palermo ad andare in semifinale, in virtù della migliore posizione di classifica in regular season.

