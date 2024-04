Palermo-Sampdoria 2-2: la perla di Darboe fissa il pareggio

Doveva essere un big match, e lo è stato. Girandola di emozioni e buon punto al Barbera per la Sampdoria che, dopo quattro vittorie consecutive allunga la serie positiva e rimane in zona playoff scivolando però all'ottavo posto, due i punti di vantaggio sul Cittadella, ma punticino guadagnato su Reggiana e Pisa che inseguono subito dietro. Una gara che sembra mettersi bene al 19' quando Leoni sbuca in area e coglie impreparata la difesa avversaria su sviluppi di punizione, il blackout è però immediato perché il Palermo ribalta tutto in pochi minuti con un rigore di Brunori e il tocco sotto porta di Mancuso. Nella ripresa Darboe agguanta il pareggio con un eurogoal dalla distanza, poi è battaglia vera con i rosanero che hanno le due occasioni migliori per la vittoria: Stankovic para su Di Francesco mentre Di Mariano colpisce l'incrocio dei pali.

Palermo-Sampdoria 2-2, la cronaca

Partenza vivace con ribaltamenti di fronte, ma senza occasioni da rete fino al 19', poi succede tutto in poco più di cinque minuti. Leoni porta in vantaggio la Samp sfruttando un'incertezza della difesa del Palermo su assist di Yepes e sviluppi di punizione. Il giovane difensore, però, svirgola poco dopo un pallone e Brunori si può involare in area, Ghilardi lo stende e l'arbitro non ha dubbi. Calcio di rigore e pareggio del numero nove rosanero dal dischetto. Quattro minuti dopo i padroni di casa ribaltano tutto con Mancuso che, dopo un calcio piazzato, mette il pallone alle spalle di Stankovic da due passi. Reazione della formazione di Pirlo, ma senza occasioni enormi: ci prova Verre dalla distanza senza fortuna al 33', poi De Luca tra 36' e 43' trova due parate comode di Pigliacelli, prima con un colpo di testa e poi con un tiro incrociato in diagonale.

Nessun cambio a inizio ripresa, la Samp prova a spingere alla ricerca del pareggio. Al 47' è provvidenziale la chiusura in corner di Diakité su un diagonale velenoso di Kasami, al 60' Darboe estrae dal cilindro un goal-capolavoro: pallone del 2-2 che, dai 30 metri, si insacca all'incrocio. Pirlo toglie De Luca e Barreca e inserisce Borini e Giordano, poi è costretto a uscire proprio l'autore del pareggio per un problema fisico, al suo posto Depaoli. Brivido al 74' quando Di Francesco semina il panico in area e trova la parata in due tempi di Stankovic, i blucerchiati si salvano anche al 77' quando Di Mariano fa partire un sinistro a giro che si stampa all'incrocio dei pali. Ultimi cambi all'81': Murru per Leoni e, soprattutto, Pedrola per Verre, lo spagnolo torna in campo dopo circa sei mesi ma non riesce a incidere. Finale carico di agonismo, ma senza ulteriori emozioni. Termina così 2-2, buon punto in trasferta per i ragazzi di Pirlo.

Palermo-Sampdoria 2-2, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

Palermo-Sampdoria 2-2, il tabellino

Reti: 19' Leoni, 22' Brunori (rig.), 26' Mancuso, 60' Darboe

Palermo (3-4-1-2): Pigliacelli 6.5; Diakité 5.5, Lucioni 5.5, Ceccaroni 5.5; Di Mariano 7, Stulac 6 (63' Henderson 6), Segre 6, Lund 5.5; Di Francesco 6.5 (90' Traorè sv); Brunori 7.5, Mancuso 6.5 (63' Soleri). All. Mignani.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6+; Leoni 6+ (81' Murru 6), Ghilardi 5, Gonzalez 5.5; Stojanovic 5.5, Darboe 7+ (72' Depaoli 6), Yepes 6, Kasami 6.5, Barreca 6 (65' Giordano 5.5); De Luca 6 (65' Borini 6), Verre 6 (81' Pedrola sv). All. Pirlo.

Arbitro: Giua di Olbia

Note: ammoniti Lucioni, Barreca, Di Mariano.