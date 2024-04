Palermo-Sampdoria 2-2, pagelle: Leoni croce e delizia, bene Kasami e Darboe

Bella gara e girandola di emozioni tra Palermo e Sampdoria. I blucerchiati passano in vantaggio al 19' grazie a Leoni che approfitta dell'indecisione difensiva dei padroni di casa per insaccare da dentro l'area. È solo un'illusione, perché proprio il giovane difensore un minuto dopo regala un pallone a Brunori, che si infila in area di rigore e viene abbattuto da Ghilardi, calcio di rigore e pareggio dello stesso numero nove. Pochi minuti dopo arriva addirittura il ribaltone con Mancuso che, da due passi e tutto solo, insacca alle spalle di Stankovic su sviluppi di calcio di punizione.

Nella ripresa ci prova subito Kasami, poi pareggia i conti Darboe al 60' con un gran tiro dalla distanza che finisce nel 'sette' e non lascia scampo a Pigliacelli. Le occasioni migliori per vincerla capitano poi al Palermo: parata in due tempi di Stankovic su un tiro ravvicinato di Di Francesco al 75' e incrocio dei pali colpito da Di Mariano con una conclusione a giro. Nota positiva il ritorno in campo, dopo circa sei mesi, di Pedrola, negativa l'uscita di Darboe per un problema fisico.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.