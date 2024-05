Palermo-Sampdoria 2-0, le pagelle: Ricci bocciato, problemi in difesa e attacco spuntato

Cade subito la Sampdoria, che abbandona i playoff perdendo 2-0 a Palermo. Decisiva la doppietta di Diakité a cavallo tra i due tempi che ha messo a nudo tutti i limiti di una squadra che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo per arrivare ai playoff, ma che non è sembrata ancora pronta per il grande salto.

Primo tempo equilibrato, ma la squadra di Pirlo non è mai riuscita a tirare in porta mentre i rosanero hanno creato due occasioni da rete con Insigne (sprecone) e Soleri (paratone di Stankovic) prima del vantaggio in mischia al 42'. Nella ripresa amnesia difensiva e raddoppio del giocatore francese; tardiva la reazione, più di pancia che di testa, ci provano Stojanovic e Borini, mentre il Palermo si vede annullare (giustamente) per fuorigioco il 3-0 di Di Francesco. Nel finale pericoloso anche Esposito su punizione, non basta però per riaprire i giochi. Il Palermo si regala la semifinale con il Venezia mentre la Sampdoria abbandona il sogno promozione e deve già pensare al prossimo campionato.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.