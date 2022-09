Palermo-Genoa, probabili formazioni: anticipo di lusso. Le scelte di Blessin e Corini

Sfida dal sapore di Serie A allo stadio Renzo Barbera di Palermo: venerdì 9 settembre 2022 si gioca, in anticipo alle 20:30, Palermo-Genoa, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B. Grifone reduce dal pazzo pareggio 3-3 contro il Parma e scavalcato al primo posto dal trio composto da Reggina, Frosinone e Brescia; Palermo invece in crisi con due sconfitte che hanno allarmato i tifosi dopo un inizio positivo nelle prime due giornate. Ecco le possibili scelte dei due tecnici, Corini e Blessin.

Le probabili formazioni di Palermo-Genoa

QUI PALERMO. Rosanero che cercano riscatto dopo la doppia sconfitta consecutiva contro Reggina (3-0) e Ascoli (3-2), in classifica sono quattro i punti collezionati nelle prime quattro giornate. Mister Corini ha confermato che partirà con il 4-3-3 e che al posto dello squalificato Bettella ci sarà Marconi in difesa, superata la concorrenza di Lancini. Per il resto i siciliani non dovrebbero variare molto la formazione delle scorse settimane, Brunori guida il tridente, dove è anche vivo il ballottaggio tra Floriano e Soleri.

QUI GENOA. Otto punti in quattro gare per il Grifone che, finora, ha sempre vinto in trasferta. A livello di formazione potrebbe essere venuto il momento dell'esordio di Mattia Aramu in un attacco che come sempre sarà guidato da Coda. Ballottaggi per quello che riguarda le altre due pedine con Ekuban in netto vantaggio su Yeboah e Portanova che sgomita con Jagiello per l'ultimo posto disponibile. Martinez confermato in porta e difesa classica con Hefti, Bani, Dragusin e Pajac. Diga di centrocampo composta infine da Badelj e Frendrup.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelceauru, Marconi, Mateju; Saric, Segre, Stulac; Floriano, Valente, Brunori. All. Corini.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frednrup; Portanova, Aramu, Ekuban; Coda. All. Blessin.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Calcio d'inizio: sabato 10 settembre, ore 20:30.

Dove vedere Palermo-Genoa in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live, Onefootball.