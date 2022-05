Entella, a Palermo ancora senza Paolucci

L'Entella cerca l'impresa quasi impossibile. Sabato alle 21 al Barbera i chiavaresi dovranno ribaltare la sconfitta del Comunale 2-1 per continuare la propria corsa nei playoff di Serie C. La vittoria è l'unico risultato possibile e ottenerla non sarà facile anche per il fattore campo, lo stadio rosanero già nell'ultima gara con la Triestina aveva ospitato oltre trentamila tifosi, possibile che il numero sia ancora più grande sabato sera.

La marcia di avvicinamento è scattata e purtroppo non arrivano buone notizie dall'infermeria. Volpe non potrà ancora una volta schierare Paolucci il cui problema al ginocchio persiste. Dopo la doppia sfida con il Foggia, il capitano ha saltato anche l'andata con i siciliani e non sarà in campo nemmeno al ritorno. Un grosso problema perché il metronomo del centrocampo è una guida in campo e fuori per i compagni.

All'appello mancherà anche il fantasista Schenetti a cui il rosso con il Foggia è costato due giornate di squalifica. Per fortuna tornerà dallo stop del giudice sportivo Dessena, una pedina in più in mediana per provare l'impresa impossibile e continuare a sognare l'immediato ritorno in Serie B.