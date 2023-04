Roma-Sampdoria 3-0, le pagelle: Ravaglia da applausi, Murillo ingenuo

Punteggio pesante, forse troppo, per la Sampdoria che perde 3-0 in casa della Roma ed ora è a meno dieci dalla salvezza. I blucerchiati resistono per tutta la prima frazione grazie ad un super Ravaglia, ma nella ripresa crollano sotto i colpi di Wijnaldum, Dybala (rigore) ed El Shaarawy. Il portiere della Samp è il migliore dei suoi, bene anche gli esterni, grave invece l'errore di Murillo che, già ammonito, si fa espellere nella ripresa e lascia i suoi in dieci per oltre trenta minuti.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.