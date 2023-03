Juventus-Sampdoria 4-2, le pagelle: trattore Zanoli, Gabbiadini ancora sprecone

Squadra in casa

Squadra in casa Juventus

Non basta l'ennesima buona prestazione per fare punti contro la Juventus, la Vecchia Signora vince 4-2. La Sampdoria esce a testa alta ma a bocca asciutta e recrimina per il goal del 3-2 di Rabiot convalidato nonostante un controllo di braccio che sembra davvero evidente.

Nel primo tempo Gabbiadini spreca due ottimi palloni nei primi 10 minuti poi la squadra di Allegri prova a scappare con due goal di Bremer e Rabiot su sviluppi di calcio d'angolo. Grande reazione e rimonta in un minuto tra 31' e 32 con Augello e Djuricic, finale in crescendo con i blucerchiati in attacco.

Nella ripresa l'episodio chiave del match arriva al 64' ed è il già citato 3-2 di Rabiot, viziato da un fallo di mano. Pochi minuti dopo occasione per l'allungo bianconero, ma Vlahovic fallisce un calcio di rigore calciando sul palo e la Samp rimane in gara. La voglia non manca, ma le occasioni latitano e nel recupero Soulé fissa il 4-2.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.