Inter-Sampdoria 3-0, le pagelle: Caputo e Gabbiadini non pungono, disastro Ferrari

Vince 3-0 l'Inter contro una Sampdoria combattiva e nel complesso dignitosa, che paga le leggerezze difensive e anche l'enorme difficoltà nel creare palle goal. Nel primo tempo gara molto fisica e buona tenuta dei ragazzi di Stankovic che subiscono goal alla prima vera occasione avversaria: angolo di Calhanoglu e incornata di De Vrij in anticipo su Ferrari. Mkhitaryan sfiora il raddoppio ma Villar e compagni non si demoralizzano, poco prima dell'intervallo però Barella trova impreparata la difesa, raccoglie una punizione dalle retrovie di Bastoni e raddoppia. Nella ripresa occasioni per Lautaro e Dzeko, l'unica della Samp è di Caputo su una leggerezza di Onana, cala il tris l'ex Correa con un'azione solitaria che si conclude con un destro esplosivo che vale il 3-0. Nel finale occasione per la rete della bandiera con Pussetto. Ancora tre gare da giocare prima della sosta: Fiorentina e Lecce in casa, nel mezzo la trasferta di Torino sponda granata.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.