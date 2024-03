Sestri Levante, con l'Olbia un altro scontro salvezza

La corsa salvezza entra sempre più nel vivo per il Sestri Levante che dopo la vittoria con il Gubbio sfida l'Olbia sabato alle 14. I corsari sono in un ottimo periodo di forma come dimostrano le tre vittorie e il pareggio con la Fermana nelle ultime quattro giornate, risultati che hanno fatto volare la formazione rossoblu fuori dalla zona play out. L'Ancona è a quattro punti di distanza, non pochi ma fondamentale sarà non sbagliare la prossima gara.

Sestri Levante-Olbia, le ultime notizie sulla sfida

L'Olbia infatti è penultimo in classifica ma non può fare sconti a nessuno perché con soli 25 punti rischia di non riuscire a restare sotto la soglia minima per partecipare ai play off visto che la Vis Pesaro oggi è a quota 33 punti. I sardi sono riusciti a tornare alla vittoria nell'ultima giornata travolgendo la Recanatese 4-1 mettendo fine ad una striscia negativa di otto giornate consecutive con sei ko e due pareggi.

Il Sestri Levante si avvicina alla sfida in ottime condizioni, Barilari ritroverà anche Omoregbe, squalificato nell'ultima gara dopo il rosso ricevuto con la Fermana, e avrà la rosa al gran completo. Da capire se verrà confermato il modulo con le tre punte e Forte centravanti, oppure se il bomber si sposterà sull'esterno per lasciare spazio a Fossati per una squadra ancora più offensiva.