Olbia-Sestri Levante, probabili formazioni: Barilari al gran completo

Sfida salvezza tra Olbia e Sestri Levante nel girone B di Serie C sabato alle 14. I sardi sono penultimi a 25 punti e devono vincere per tenere vive le speranze play out dopo il rotondo successo 4-1 con la Recanatese. I corsari oggi sarebbe salvi senza dover passare dagli scontri diretti grazie ai 38 punti conquistati fin qui con ben tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate. I liguri sono a più sull'Ancona e comunque vadano le cose rimarranno ancora fuori dalla zona rossa.

Olbia-Sestri Levante, le scelte di Gaburro

Qualche problema di formazione per i sardi che perdono Arboleda in aggiunta agli altri giocatori indisponibili Zanchetta, Boganini, Mordini, Cavuoti e Schiavone. Dopo l'ottima prova con la Recanatese difficile ipotizzare molti cambi, a destra potrebbe giocare Zallu, in attacco Ragatzu, in gol due volte con i toscani, insieme a Nanni, anche a lui a segno nell'ultima gara. In mediana l'esperienza di Dessena, in difesa Motolese sarà il perno della retroguardia a tre.

Olbia-Sestri Levante, le scelte di Barilari

Buone notizie in casa corsara con Barilari che dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, compreso Omoregbe che torna dalla squalifica. Pochi dubbi rispetto al recente passato, anche perché il tecnico sembra aver trovato la formazione tipo. In regia Sandri con Parlanti e Candiano ai suoi fianchi, in attacco dovrebbe toccare a Fossati centravanti con Clemenza e Forte sugli esterni, l'alternativa è Gala al posto del prodotto del vivaio del Genoa e Forte al centro del tridente

Olbia-Sestri Levante, le probabili formazioni

Olbia (3-5-2) Rinaldi, Bellodi, Motolese, Palomba, Zallu, Desseba, La Rosa, Biancu, Montebugnoli; Ragatzu, Nanni

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Sandri, Candiano; Forte, Fossati, Clemenza

Olbia-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida tra Olbia e Sestri Levante sarà trasmessa in diretta tv da Sky mentre in streaming lo scontro salvezza sarà disponibile su Now TV e sulla App Sky Go.