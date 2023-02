Olbia-Entella, Parodi: "Campo ostico"

Serie C

L'Entella sfida l'Olbia domani alle 17,30 in saredgna per provare a limare ancora il gap con la Reggiana prima della classe oggi distante sei punti. I chiavaresi sono imbattuti nel 2023 e affrontano i sardi tezultimo ma capaci di rialzare la testa nell'ultimo turno con la prima vittoria dopo un periodo buio.

Olbia-Entella, le parole di Parodi

Terza contro terzultima, ma il difensore dell'Entella, Parodi non si fida e al sito ufficiale spiega: “Quello di Olbia è sicuramente un campo ostico, se vogliamo dire la nostra servirà sicuramente una partita di livello e affrontata con l’atteggiamento giusto. Questa settimana lunga di lavoro è stata utile. In questo periodo abbiamo giocato praticamente sempre ogni tre giorni. La settimana tipo ci ha permesso di lavorare sui nostri concetti, speriamo di farli vedere anche in campo”.

Sarà l'inizio di un'altra settimana lunga per l'Entella che scenderà in campo anche con il Vicenza mercoledì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: “Negli ultimi mesi stiamo affrontando ogni gara con il giusto atteggiamento e infatti stiamo trovando continuità. Possiamo sicuramente fare di più, dobbiamo cercare il nostro massimo per portare il livello al punto più alto possibile”.