Entella, Karic: "Olbia squadra fastidiosa"

Cinque gol a Montevarchi per ripartire dopo la soconfitta con il Modena e adesso la lunga trasferta in Sardegma per sfidare l'Olbia. Non c'è un minuto di sosta nel fittissimo calendario dell'Entella che continua il suo viaggio in piena zona playoff in Serie C. Le prime due sono lontane e imprendibili, ma il terzo posto è lì quindi non si può più sbagliare. Alla vigilia del match con i sardi di domani alle 14,30 parla Karic, reduce dal primo gol stagionale: "Meno male che è arrivato - spiega il giocatore - non segnavo dall’anno scorso, è il primo gol con questi colori e sono molto felice e si è visto durante l'esultanza. Dedico tutto alla mia famiglia e soprattutto a mio fratell"

Il successo con il Montevarchi è stata quaasi una liberazione: "Importante è stato reagure subito dopo il ko con il Modena, sono arrivati tre punti fondamentali, i ragazzi qui sono splendidi e sanno che tutte le gare hanno il proprio valore, L'Olbia è un avversario difficile, molto difficile perché è na squdara fastidiosa su un campo difficile, la trasferta sarà lunga, più del solito, ma non ci interessa, dobbiamo prendere tre punti assolutamente".