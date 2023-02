Entella, verso l'Olbia: tre assenti per Volpe

Sfida decisamente alla portata per l'Entella che sabato alle 17,30 affronta l'Olbia terzultimo della classe e in piena lotta per cercare di uscire dalla zona playout, obiettivo al momento a tre punti di distanza. I sardi hanno vinto l'ultima gara con il Fiorenzuola mettendo fine ad un digiuno che durava da quattro giornate.

Vola invece l'Entella che nel 2023 non ha ancora perso vincendo sei delle sette gare giocate tra campionato e Coppa Italia contando anche l'ultima 2-0 sulla Fermana. I chiavaresi hanno rosicchiato tre punti alla Reggiana seconda e ancora a più sei in classifica e mettono nel mirino il Cesena secondo a sole due lunghezze di distanza.

Olbia-Entella: infortunati e squalificati

La buona notizia per Volpe è il completo recupero di Merkaj, il bomber dei liguri a quota 9 gol in campionato sta bene e sabato dovrebbe essere titolare al fianco di Zamparo con l'ottimo Morosini pronto a entrare a partita in corso. Volpe però non potrà schierare la formazione tipo visto che Pellizzer è squalificato, così nel terzetto davanti a Borra possibile l'inserimento di Sadiki insieme a Chiosa e Parodi.

Fuori da giochi per infortunio Tenkorang, il jolly in mediana continua a combattere con i problemi fisici e ha già saltato cinque giornate di campionato consecutive. Continua il suo lavoro di recupero Clemenza fermo da inizio stagione a causa di un brutto infortuno al ginocchio.