Olbia-Entella, probabili formazioni: le scelte di Occhiuzzi e Volpe

L'Entella prepara l'assalto alle posizioni di testa della classifica nel girone B di Serie C. I chiavaresi, reduci da sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto gare, sognano il sorpasso al Cesena secondo e soprattutto l'avvicinamento alla prima posizione della Reggiana oggi distante sei punti.

L'avversario di turno sarà l'Olbia terzultimo che ha messo fine ad una striscia negativa di cinque turni battendo nell'utimo il Fiorenzuola. Sarà una sfida tosta, lo ha detto anche ieri il difensore Parodi, ma c'è voglia di continuare a correre in casa Virtus anche perché la stagione si fa sempre più intensa, mercoledì si tornerà subito in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Vicenza.

Olbia-Entella, le probabili formazioni

Volpe però non farà turnover e schiererà la squadra migliore possibile. Non ci sarà in difesa Pellizzer squalificato, al suo posto Sadiki, mentre in mediana mancherà Tenkorang, infortunato al pari di Clemenza. Torna a piego regime l'attacco con Faggioli che rientra dalla squalifica e Ramirez che sarà della gara.

Nessuno dei due però dovrebbe partire nell'undici titolari, a sostegno di Zamparo e Merkaj ci sarà infatti Meazzi. Scelte che sembrano fatte anche in mediana dove Corbari e Rada sembrano in vantaggio sui vari Tascone, Siatounis e Paolucci. Di seguito le probabili formazioni del match:

Olbia (3-4-3) Sposito, TRavaglini, Bellodi, Brignani; Arboleda, Dessena, Biancu, Sperotto; Contini, Corti, Ragatzu.

Entella (3-4-1-2) Borra, Chiosa, Sadiki, Parodi; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Meazzi; Merkaj, Zamparo.

Olbia-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di oggi tra Olbia ed Entella sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sport, piattaforma che detiene i diritti per tutte le gare di Serie C. Il match è stato inserito anche nella diretta gol di Sky al canale 254 con telecronaca di Giovanni Cristiano.