Olbia-Entella, le probabili formazioni: rebus attacco per Volpe

Dopo il rotondo successo di mercoledì contro il Montevarchi, l’Entella sfida l’Olbia in trasferta per provare ad avvicinarsi al terzo posto in classifica, posizione che ai playoff regalerebbe il salto dei primi due turni. I ragazzi di Volpe sfidano i sardi, squadra ostica e che in casa non regala niente, c’è però da “vendicare” il 3-3 dell’andata al Comunale, un’occasione sprecata per i liguri che hanno avuto più volte l’occasione per vincere.

La formazione della Virtus è quasi fatta, i dubbi sono al centro dellla difesa, dove Palmieri insidia Silvestre per una maglia da titolare, e in attacco. L’infortunio di Capello ha aperto la sfida per il ruolo di trequartista con Schenetti e Morosini in lizza, possibile la staffeta con il primo che dovrebbe partire titolare. Solito ballottaggio al centro del reparto offensivo, Lescano è reduce dalla doppietta con il Montevarchi dove però ha segnato anche Magrassi. Insomma la scelta è tutta ancora da fare e il nodo verrà probabilmente sciolto solo a poche ore dalla gara.

La buona notizia per i tifosi dell’Entella è che la gara verrà trasmessa in diretta tv e in streaming non solo su Eleven Sport ma anche su Sky come annuciato dalla società ligure.

Le probabili formazioni di Olbia-Entella

Olbia (4-3-1-2) Ciocci, Arboleda, Brignani, Emerson, Travaglini; Lella, Giandomenico, Chierico; Biancu; Ragatzu, Udoh.

Entella (4-3-1-2) Borra, Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Barlocco; Rada, Paolucci, Karic; Schenetti; Merkaj, Lescano