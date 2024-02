Olbia-Entella, probabili formazioni: le scelte di Gaburro e Gallo

Due squadre in grande difficoltà si sfidano nel turno infrasettimanale del girone B di Serie C, alle 18,30 di mercoledì partita da non fallire per Olbia ed Entella. I chiavaresi sono reduci dalla sconfitta casalinga con la Carrarese che ha fatto salire a cinque le gare senza vittorie di fila, una marcia che allontana i play off e avvicina la zona "rossa" dei playout. In piena crisi l'Olbia sconfitta ad Ancona domenica e penultima della classe con 20 punti, i sardi nelle ultime nove giornate hanno perso otto volte vincendo solo contro l'Arezzo.

Olbia-Entella, le scelte di Gaburro

L'Olbia si presenta alla sfida senza gli squalificati Motolese e Zallu, inoltre potrebbe dover rinunciare a Fabbri e Mameli, entrambi alle prese con problemi fisici. Mister Gaburro punterà ancora sul 4-3-1-2 con La Rosa possibile titolare nel cuore della difesa e Biancu in mezzo al campo tra Dessena e Schiavone. In attacco la coppia Ragatzu, da cui tutti si attendono molto di più viste le qualità del giocatore, e Bianchimano.

Olbia-Entella, le scelte di Gallo

Possibile un po' di turnover per l'Entella soprattutto in attacco dove sicuramente mancherà Monetvago, espulso nell'ultima gara e fermato per tre partite dal giudice sportivo. Molto probabile il ritorno da titolare di Tomaselli con uno tra Santini e Giovannini. In difesa ancora fuori dai giochi Parodi e probabile conferma del terzetto con Bonini, Portanova e Manzi. Molte più scelte a centrocampo dove torna a sinistra Di Mario mentre nel cuore del campo Vianni si candida per una maglia da titolare.

Olbia-Entella, le probabili formazioni

Olbia (4-3-1-2) Rinaldi, Arboleda, La Rosa, Bellodi, Montebugnoli; Dessena, Biancu, Schiavone; Cavuoti; Bianchimano, Ragatzu

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Portanova; Zappella, Vianni, Petermann, Corbari, Di Mario; Tomaselli, Santini

Olbia-Entella in diretta tv e streaming

La sfida tra Olbia ed Entella di mercoledì alle 18,30 sarà trasmessa da Sky in diretta tv sul canale numero 256 oltre che in streaming sulla App Sky Go e su Now TV.