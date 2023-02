Olbia-Entella 1-1, Volpe e Merkaj: "Peccato non aver vinto"

L'Entella si ferma ad Olbia stoppata sull'1-1 dai sardi. I chiavaresi passano in vantaggio con Merkaj, poi vengono rispresi nel secondo tempo, ora testa alla Coppa Italia con la sfida di ritorno della semifinale con il Vicenza di mercoledì, liguri in vantaggio 1-0.

Olbia-Entella 1-1, le parole di Volpe e Merkaj

Al termine della gara parla il tecnico Volpe: “Era una partita che volevamo vincere ma non ci siamo riusciti perché di fronte avevamo una squadra che ci ha creato delle difficoltà. La lega pro è questa, partite facili non esistono. Per vincere avremmo dovuto fare qualcosa in più. Abbiamo perso qualche duello di troppo e commesso degli errori, ma andiamo avanti per la nostra strada. Pensiamo alla prossima”.

Davanti ai microfoni di presenta anche Merkaj: “Siamo dispiaciuti di non essere riusciti a portare a casa i 3 punti“, commenta l’attaccante biancoceleste. “Secondo me la squadra ha fatto un buon primo tempo, trovando il vantaggio su una bella azione e mettendo in campo un buon atteggiamento. Nella ripresa, poi, dopo aver controllato i primi 15 minuti senza troppi problemi, ci siamo un pochino abbassati e siamo stati puniti”.

“Andiamo avanti e pensiamo solo a lavorare perché ci sono ancora tante partite e tanti punti in palio. È evidente che ci sia un po’ di delusione perché tutti avremmo voluto vincere la partita, detto questo, prendiamoci questo punto e da domani pensiamo prima alla Coppa Italia e poi alla sfida interna di campionato”.

“Sono contento per il gol e per aver raggiunto per il secondo anno di fila la doppia cifra con questa maglia, però, i risultati personali devono sempre passare in secondo piano. Oggi il mio unico pensiero è quello di non essere riuscito a vincere la partita”.

“La Coppa? Ci teniamo molto. Partiamo da un vantaggio, seppur minimo, e faremo di tutto per centrare l’obiettivo e qualificarci per la finale. Sarà una partita tosta, per cui, dovremo recuperare in fretta e rimboccarci subito le maniche“.